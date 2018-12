GroenLinks eist strengere regels van provincie rond inkoop zonnepanelen

GroenLinks in Provinciale Staten wil dat de provincie niet nog eens terechtkomt in een situatie zoals met de zonnepanelen van Q-Cells.

Uit onderzoek van RTV Drenthe en Follow The Money blijkt dat de panelen worden gemaakt door Hanwa; een bedrijf dat ook clusterbommen maakt. Via de actie 'SLIM wonen met energie' waren de zonnepanelen te verkrijgen.Gedeputeerde Staten zeggen op dit moment niks meer te kunnen doen aan de situatie, maar willen kijken hoe ze dit soort incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. GroenLinks wil vaart maken met strengere regels en vraagt GS om actie te ondernemen.De provincie Drenthe gaat de huidige inkoop van zonnepanelen van het merk Q-cells overigens niet stopzetten. De zonnepanelen van het gewraakte bedrijf Hanwha liggen inmiddels op 26 Drentse en Groningse basisscholen. Volgens Gedeputeerde Staten stond Hanwha op het moment dat de inkoopovereenkomst is aangegaan niet op de zwarte lijst die de Autoriteit Financiële Markten en investeerders doorgaans hanteren. De inkoop is volgens de regels gegaan, zo vindt GS.“Omdat wij geen directe overeenkomst hebben met Q-Cells is er voor de provincie geen ruimte om deze zelf per direct te ontbinden”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Hans Kuipers. “Maar voor de toekomst willen we niet nog eens in zo’n situatie terechtkomen.”Clusterbommen zijn wapens die tot doel hebben veel burgerslachtoffers te maken in een oorlog. Een clusterbom is een door een vliegtuig afgeworpen bom, granaat of raket, die vervolgens tientallen of honderden kleinere bommen uitstrooit. Daardoor kan een gebied geraakt worden ter grootte van een aantal voetbalvelden. Deze bom is dan ook niet gemaakt om goed te mikken. Integendeel. De bom moet zoveel mogelijk slachtoffers maken. Daarom is het bijvoorbeeld voor Nederlandse banken en pensioenfondsen verboden te investeren in bedrijven als Hanwha.Duizenden inwoners van Drenthe en Groningen kregen afgelopen jaar een brief van hun gemeente met de vraag of ze mee willen doen aan de zonnepanelenactie van 'SLIM wonen met energie'. Die organiseert in opdracht van de provincie Drenthe en de Groningse gemeenten een collectieve inkoopactie van zonnepanelen en zonneboilers.Met deze actie krijgen klanten de keuze uit drie soorten zonnepanelen: goed, beter, best. Q-Cells blijkt veruit het meest gekozen merk. In Groningen kreeg SLIM wonen met energie tot nu toe 378 opdrachten om zonnepanelen van Q-Cells te plaatsen; in Drenthe 330.Gedeputeerde Staten hebben nu met betrokken partijen afgesproken dat er bij het vervolg van deze inkoopactie een extra alternatief wordt aangeboden. Zo hoeven mensen die dat niet willen, geen Q-Cells-zonnepanelen aan te schaffen.