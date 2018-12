Toyisten maken kunstwerk voor KLM Flight Academy

Deel dit artikel:













De toyisten hebben het kunstwerk gemaakt voor de KLM Flight Academy (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

Sinds vorig jaar zijn de kunstenaars van de internationale kunststroming Toyisme neergestreken op het terrein van de KLM Flight Academy in Eelde. En dat bevalt goed. Om de samenwerking kracht bij te zetten werd vandaag een kunstwerk aan de vliegschool overhandigd.

Het kunstwerk is geïnspireerd op het nieuwe lesvliegtuig van de Flight Academy, de Diamond DA42. “Het nieuwe vliegtuig staat in het midden met daarboven het kroontje van de KLM. Daar omheen staan de instructeurs van de piloten afgebeeld als drie grote zwanen”, aldus kunstenaar Dejo.



“Fantastisch mooi”

Het kunstwerk werd in ontvangst genomen door directeur John Hayward van de vliegschool. Hij is heel blij met de kunstenaars als buren. “Fantastisch mooi. Ik vind het ongelooflijk knap hoe deze mensen zulke mooie dingen maken. Je ziet dat vogels van verschillende pluimage heel goed bij elkaar in de buurt kunnen wonen. De creatievelingen van het Toyisme en de wat meer procedureel ingestelde piloten in hun opleiding.”



“Ultieme droom”

Het kunstwerk is wellicht een opstapje naar de grote droom van kunstenaar Dejo. Het liefst zou hij een keer een vliegtuig willen voorzien van een paar mooie felle kleuren. “Ik denk niet dat schilderen kan in verband met het gewicht, maar wat we wel kunnen doen is het ontwerp maken en dat het dan wordt bestickerd in een heel Toyistisch kleurrijk ontwerp. Dat is absoluut een ultieme droom.”



Azië

De Toyisten zijn ontstaan in Emmen. Ze staan bekend om hun kleurrijke en vrolijke ontwerpen. Verder hebben ze altijd een masker voor omdat voor hun de kunst het belangrijkste is en niet de kunstenaar. In Emmen hebben ze onder meer de gasbol en hotel Ten Cate beschilderd. Inmiddels werkt het collectief ook veel internationaal. “Vooral in Azië, daar is heel veel vraag naar ons. Ik ben dit jaar al drie keer in China geweest en ben steeds vertrokken vanaf dit vliegveld”, zegt kunstenaar Dejo vanachter zijn masker.