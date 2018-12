Kjeld Nuis bekroont succesjaar met titel Sportman van het Jaar

Kjeld Nuis uit Emmen is vanavond op het NOS | NOC*NSF Sportgala in Amsterdam uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

De 29-jarige schaatser kreeg bij de stemming in AFAS Live de voorkeur boven motorcrosser Jeffrey Herlings en turner Epke Zonderland.Nuis werd afgelopen jaar olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter. Voor zijn prestaties in Pyeongchang werd hij eerder benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ereburger van Emmen Vorig jaar ging de prijs voor beste sportman naar wielrenner Tom Dumoulin. Mark Tuitert was in 2010 de laatste langebaanschaatser die de prijs bij de mannen won. Sven Kramer ging hem in 2007 voor.Nuis was verbaasd dat hij de prijs kreeg. "Ik zag mijn naam na Epke Zonderland, die is er bij alle verkiezingen bij. En Jeffrey Herlings is de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross. Dus ik ben heel trots. Ik heb er keihard voor gewerkt’’, zei Nuis.Daarna bedankte hij iedereen uit zijn naaste omgeving voor alle steun die hij kreeg in zijn schaatscarrière. Daar hoorde Jac Orie ook bij, zijn coach die eerder op de avond ook werd geëerd op het Sportgala.