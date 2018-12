Henk Berends nieuwe directeur van De Toegang

Henk Berends is door de Raad van Toezicht benoemd tot directeur-bestuurder van stichting De Toegang in Emmen. Hij start per 1 januari volgend jaar.

Berends volgt interim-bestuurder Javenda Oppewal op. Zij nam augustus dit jaar de taken over van Karin Stiksma. Die vertrok in juli, na kritiek op het functioneren van De Toegang. Ze zag haar vertrek als enige oplossing De Toegang is een organisatie waar inwoners terecht kunnen voor onder andere schoonmaakondersteuning, begeleiding of beschermd wonen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In oktober werd bekend dat De Toegang afstevent op een begrotingstekort van één miljoen euro.De afgelopen vijf jaar was Berends actief als wethouder van de gemeente Tynaarlo. Hier was hij verantwoordelijk voor de decentralisatie van Jeugd, WMO en Participatie. Bij De Toegang houdt hij zich onder meer bezig met de kwaliteit van de dienstverlening.Marianne Berton, voorzitter van de Raad van Toezicht: "We willen snel gerichte verbeteringen binnen De Toegang en daar gaan we onder leiding van Henk Berends belangrijke impulsen aan geven. Ik weet dat we een forse verbeteringsslag moeten maken binnen De Toegang."