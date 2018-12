Man overlijdt na slechte zorg in De Horst: 'Ik hoop dat ze hier lessen uit trekken'

Rustig is ze nog niet, weduwe Janny Sulmann uit Emmen. Gisteren kreeg ze te horen dat ze de zaak die ze aanspande tegen de voormalige arts van haar man George in De Horst in Emmen heeft gewonnen.

Treant Zorggroep, waar verpleeghuis De Horst onder valt, laat in een reactie weten dat 'het verhaal van deze patiënt enorm verdrietig is.'



"De uitspraak van de rechter geeft aan dat zij vindt dat er toentertijd fouten zijn gemaakt in de verpleging van deze patiënt. Omdat wij de onderbouwing van de uitspraak nog niet hebben kunnen bestuderen, kunnen we verder nog niet op de uitspraak reageren", laat een woordvoerder weten.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondsheidszorg Groningen heeft de arts berispt, omdat hij hij flink tekort geschoten is in de zorg voor George Sulmann. Volgens zijn weduwe is hij daardoor verwaarloosd en verhongerd in De Horst."Ik had gedacht dat ik rustig zou zijn nu", vertelt Janny, aan de keukentafel. "Maar niets is minder waar." Drie jaar lang was ze met de zaak bezig. Haar man George kreeg in 2015 een herseninfarct en kwam hij in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Daarna werd hij opgenomen in De Horst. Daar ging hij hard achteruit."Eigenlijk wilde ik hem daar niet hebben, achteraf gezien", zegt Janny, die zelf dertig jaar in De Horst werkte. "Ik zag wat daar wel eens gebeurde."Haar man kreeg in De Horst alleen vla en thee. "Wij kunnen toch ook niet leven op een bakje vla per dag? Dan wegen we ook zo 40 kilo", zegt Janny verontwaardigd. "In totaal is George 27 kilo afgevallen." Hij bleek amper iets te hebben binnengekregen, omdat hij niet kon slikken. Dat wist de arts niet, bekende tijdens de zitting bij het tuchtcollege een aantal weken geleden.George Sulmann kwam op 26 maart 2015 in De Horst. Bij de opname werd hij kort bekeken door de arts. Toen het bergafwaarts ging, kwam die niet terug. "Tot 9 april heeft de arts hem niet weer gezien", legt Janny uit. "Dat kan toch niet? Er was geen communicatie tussen de afdeling en verpleeghuisarts."Een arts in opleiding kwam op 3 april wel kort langs. "Die stond alleen even in de deuropening", zegt ze. "George klaagde nooit. Hij zei altijd dat het wel goed ging." Maar ondertussen ging hij steeds harder achteruit. "Op een gegeven moment zei iemand tegen mij: 'Uw man is wel ernstig ziek'." De verzorgde die dat weekend aan het werk was, wilde de arts niet bellen. Janny: "Dat moest maar wachten tot maandagochtend."De arts kwam op die maandagochtend en belde gelijk de ambulance. "Hij is toen met loeiende sirenes naar het Scheper Ziekenhuis gebracht. Daar is hij binnengekomen met bloedvergiftiging, longontsteking en een urineweginfectie."Uiteindelijk overleed George vijftien dagen later, op 29 april. Hij is 65 jaar geworden. Het Scheper Ziekenhuis kon niks meer voor hem doen. Uit medische gegevens blijkt dat Sulmann een veel te hoog zoutgehalte in zijn bloed had en ernstig uitgedroogd was toen hij daar binnenkwam."Ik dacht gelijk: hier ga ik een zaak van maken. Dit klopt niet. Heel veel mensen raadden het af, maar ik kon niet stoppen. Het was vreselijk om dit mee te maken", vertelt Janny emotioneel. "Ik wens dit niemand toe op deze manier.""Laat dit een waarschuwing zijn, ook voor andere mensen", vervolgt de weduwe. "Ik hoop dat ze in De Horst hier lessen uit trekken. Of ze dat doen weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik mij eenzaam en alleen voel."