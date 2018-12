Deel dit artikel:













Geen klimaatbos om CO2-uitstoot Statenleden te compenseren Volgens PvdA-statenlid Peter Zwiers hebben nog maar weinig statenleden een hybride of elektrische auto (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Er komt geen Statenbos om de CO2-uitstoot van de auto’s van leden van Provinciale Staten te compenseren. De Partij van de Arbeid wilde zo’n Statenbos, maar een meerderheid van Statenleden is tegen het plan.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Het bos moest de CO2-uitstoot gaan compenseren die alle Statenleden met hun auto’s veroorzaken om hun politieke werk uit te kunnen voeren.



PvdA-Statenlid Peter Zwiers brak een lans voor het bos: “Alle Statenleden samen rijden voor het politieke werk 160.000 autokilometers per jaar. Samen stoten we minimaal 20.000 kilo aan CO2 uit. Eén boom neemt jaarlijks 20 kilo aan CO2 op, dus laten we een bos planten met 1.000 bomen, om onze uitstoot te compenseren.”



'CO2-uitstoot is keuze'

Maar een meerderheid van Provinciale Staten vindt het bos geen goed idee. CDA’er Klaas Neutel noemde het plan een schaamlap en een aflaat. “We zondigen, stoten CO2 uit en dan planten we een aflaatbos? We krijgen reiskosten voor onze werk-kilometers. En nu wilt u met geld van de belastingbetaler een klimaatbos aanleggen om uw eigen vervuilingsgedrag af te kopen?”



VVD’er Jan Luuk Stel en Harm Henk Veldsema van de ChristenUnie sloten zich daar bij aan. Je kunt zelf kiezen hoe je naar het provinciehuis reist en of je dat op een schone manier doet of niet. Koop zelf een elektrische auto, ga met de fiets of het OV. Daar laat je geen inwoners van Drenthe voor betalen. En: als provincie investeren we zó veel in verduurzaming en natuurontwikkeling.” “Klopt, maar we doen te weinig” ketste GroenLinks-Statenlid Henk Neijmeijer.



Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van milieu en energietransitie ontraadde het plan ook: “Het plan oogt sympathiek maar dat is het niet. Verbeter de wereld, begin bij jezelf en niet bij het orgaan waar je deel van uit maakt.”



GroenLinks, D66, SP en 50Plus steunden het bosplan wel.