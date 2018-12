Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Immuuntherapie voor patiënten met uitgezaaide longkanker in WZA In januari begint het WZA met de behandeling (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gaat als eerste ziekenhuis in Drenthe patiënten met uitgezaaide longkanker behandelen met immuuntherapie. Tot nu toe konden patiënten daarvoor alleen terecht in Zwolle of Groningen.

In januari begint het WZA met de behandeling. Dat is mede mogelijk door longarts Arenda Meedendorp, die sinds dit najaar in het Asser ziekenhuis werkt. Zij heeft veel ervaring met immuuntherapie. "Het gaat in ons ziekenhuis om ongeveer vijftig patiënten per jaar die er voor in aanmerking komen", zegt Meedendorp.



Minder bijwerkingen

Of een patiënt ervoor in aanmerking komt, hangt af van onder meer zijn conditie en het type kanker dat hij heeft. Immuuntherapie is relatief nieuw: het bestaat sinds 2015. Aanvankelijk kregen patiënten de therapie nadat ze een chemokuur hadden gehad, maar tegenwoordig gebeurt het steeds vaker andersom. Immuuntherapie is aangetoond effectiever en heeft minder bijwerkingen.



Bij chemotherapie krijgt een patiënt medicijnen die de tumor rechtstreeks aanvallen. Veel mensen worden daar erg ziek van. Bij immuuntherapie wordt het afweersysteem van de patiënt geholpen de kankercellen zelf te herkennen en op te ruimen.



Langere levensverwachting

Longarts Sander de Hosson: “Wij schatten dat ongeveer 42 procent van de patiënten met uitgezaaide longkanker in aanmerking komt voor een behandeling met immuuntherapie. De behandeling is nog altijd niet genezend, maar voor sommige patiënten betekent het wel dat de levensverwachting kan toenemen.”