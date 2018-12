Deel dit artikel:













Man uit Litouwen krijgt drie maanden cel voor wijndiefstal De Litouwer stal twee flessen wijn in Emmen (Foto: ANP/Jerry Lampen)

Een 50-jarige man uit Litouwen moet voor diefstal van twee flessen wijn drie maanden de cel in. De man gooide op 9 december bij een winkel aan de Hoofdstraat in Emmen een ruit in. Hij graaide twee flessen wijn mee.

De Litouwer verblijft nog niet lang in Nederland, maar Justitie heeft al vaker met hem te maken gehad. De man heeft een alcoholprobleem. "Ik heb geen geld om te eten, dan moet ik drinken en stelen”, was zijn logica.



De man wil niet terug naar zijn geboorteland. De rechter neemt het de man kwalijk dat hij zich in Nederland slecht gedraagt en legde hem een celstraf op.