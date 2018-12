Deel dit artikel:













Judoka Lois Klein geselecteerd voor Europacup Lois Klein wint ook de Open Twentse kampioenschappen afgelopen weekend (foto: Jacob Vos)

JUDO - Lois Klein uit Noord-Sleen is door de Judo Bond Nederland (JBN) geselecteerd voor twee Europacup-wedstrijden in Spanje en Italië.

Geschreven door Karin Mulder

De 14-jarige regerend Nederlands kampioene komt uit voor Judovereniging Vos uit Klazienaveen. Ze won in Nederland alle meetmomenten in Almere, Den Haag, Venray en afgelopen weekend in Enschede.



Klein komt uit in de gewichtsklasse tot 40 kilogram. De Europacup-wedstrijden zijn in februari.