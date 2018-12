Deel dit artikel:













Kerstkaartenactie voor eenzame ouderen 'beetje uit de hand gelopen' Initiatiefneemster Marjolein Bertens-Gerding met een deel van de ingezamelde kaarten (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Iedereen krijgt een kerstkaartje van Marjolein Bertens Gerding. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) In totaal zijn er ruim 1.100 ingezamelde kerstkaarten (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

“Wil je je kaartjes doneren? Je mag ze bij mij brengen.” Dat was de oproep die Marjolein Bertens-Gerding een paar weken geleden op Facebook zette. Ze zamelde kerstkaarten in voor eenzame ouderen in verzorgingshuizen. Dat ze er ruim duizend krijgen, had ze niet verwacht.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Marjolein heeft zelf lange tijd in de ouderenzorg gewerkt en merkte toen dat sommige mensen nauwelijks bezoek kregen. Zo ontstond het idee voor de kerstkaartenactie.



Haar doel was om vijfhonderd kerstkaarten te verzamelen en uit te delen bij verzorgingshuizen. Het zijn er inmiddels meer dan elfhonderd geworden. “Het is een beetje uit de hand gelopen”, lacht Marjolein. “Alles voor het goede doel, denk ik dan maar.”



Sympathiek idee

In verzorgingshuis De Wenning in Rolde zijn ze blij met de actie. “Ik vind het prachtig dat ze dit doet”, zegt bewoner Hendrik Dekker met een lach op zijn gezicht. “Door zo'n kerstkaart heb je het gevoel dat je nog meetelt.” Ook bewoner Gé Kemkers vindt het een een heel sympathiek idee.



Meneer Dekker en mevrouw Kemkers krijgen nog regelmatig bezoek, maar lang niet iedereen krijgt dat. Volgens Marjolein moet Kerst voor iedereen een warme aangelegenheid zijn. Met een kaartje wil ze iedereen een hart onder de riem steken en een hele fijne kerst wensen.