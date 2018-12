Grafsteen gouverneur Petrus Hofstede ligt weer op zijn plek

De grafzerk van de Drentse gouverneur Petrus Hofstede ligt weer keurig op de Noorderbegraafplaats in Assen. De zerk werd samen met negen andere gerestaureerd.

Vijf van de tien zware stenen werden vandaag secuur op hun plek boven de graven getakeld. De rest volgt aankomend voorjaar.De restauratie was volgens Lucas Kwant van de stichting Noorderbegraafplaats Assen hard nodig. Na twee eeuwen waren de grafstenen niet meer in goede staat. "Het was één grote rommel. Er zaten veel scheuren in en sommige lagen in stukken en brokken uit elkaar", zegt Kwant.Petrus Hofstede was de eerste Drentse gouverneur na de Franse tijd. Daarvoor was hij ook al landdrost van Drenthe. Het was Hofstede die koning Lodewijk Napoleon in Assen uitnodigde, wat leidde tot flinke ontwikkeling én het verkrijgen van stadsrechten.Samen met zijn vrouw Susanna Christina Kymmell kreeg Hofstede tien kinderen, waarvan er ook een aantal begraven ligt op de Noorderbegraafplaats.Ook als alle andere zerken er weer liggen, is het werk aan de graven nog niet klaar. Alle letters op de grafstenen moeten weer geschilderd worden en daar is de stichting Noorderbegraafplaats nog wel even zoet mee.Kwant is wel ontzettend blij dat de provincie Drenthe subsidie heeft verleend voor het restaureren van de grafstenen. Het kost natuurlijk wel geld en gelukkig heeft de provincie de waarde van de graven ingezien. Zo behoud je een stukje Drentse cultuur uit de 19e eeuw."