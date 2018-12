Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PVV moet jachtgeweer voor wolf weer opbergen Het is een kwestie van tijd voordat de wolf zich opnieuw in Drenthe vestigt (foto: Mark Zekhuis/Free Nature Images)

De Drentse PVV wil geen wolven in onze provincie. Iedere wolf die wel komt moet afgeschoten worden. Ook moet er volledige schadevergoeding voor gedood vee en een zeer ruime vergoeding van preventieve maatregelen tegen de wolf komen.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Maar veel van de PVV-wensen zitten al in de Drentse inbreng voor het landelijke wolvenplan dat in de maak is. Dat willen veel leden van Provinciale Staten eerst afwachten.



'Nul wolven'

De Drentse inbreng is onvoldoende, vindt de PVV. Statenlid Sonja Kort vindt het onverenigbaar dat wolven en mensen samenleven. Dat levert volgens haar een veiligheidsprobleem op voor mens en vee. “Wat ons betreft dus nul wolven. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt door de wolf moet volledig worden vergoed. Dure preventie maatregelen, zoals het bouwen van omheiningen en nachtverblijven om vee te beschermen, moeten - net zoals in Duitsland - voor 80 procent worden vergoed.”



Hoewel een aantal partijen sommige delen van de PVV-moties sympathiek vindt, kwam er geen steun. Jan Luuk Stel van de VVD: “Uiteraard moet er een goede eenvoudige regeling voor schadevergoeding worden afgesproken. Maar de wolf mag hier gewoon komen, dat heeft de EU geregeld.” “De wolf heeft een zeer beschermde status. Dit kunnen we niet even in drie moties regelen, hoe sympathiek delen van uw moties ook zijn", reageert ChristenUnlie-statenlid Harm Henk Veldsema



Doet de natuur eens iets stoers...

En voor een aantal partijen is het heel simpel: de wolf is een toevoeging aan de Drentse natuur, aldus de PvdA. Zo denkt ook GroenLinks-voorman Hans Kuipers erover. Hij kreeg de lachers op zijn hand in een debatje met Kort: “U heeft hier in de Staten al vaker aangegeven dat de PVV de Drentse natuur maar een stel aangeharkte parken vindt. Nu doet de natuur iets stoers - de wolf komt terug - en dan pakt u meteen het jachtgeweer!”



Jumelet bezig met wolvenplan

Gedeputeerde Henk Jumelet ging nog een stap verder. Hij is samen met collega’s uit andere provincies bezig met een integraal wolvenplan en een wolvendraaiboek. “Wolven lopen heel wat kilometers. Vestiging is een kwestie van tijd. Punt.



Jumelet somt de Drentse inbreng voor het wolvenplan op: "Alle schade compenseren, zowel voor boeren als hobbyboeren, geen eigen risico. Ik wil een Drentse pilot starten voor schadepreventie. Dat gaat ook over het beheer van de wolf. Als er herhaaldelijk vee wordt aangevallen, wanneer mag je dan gaan beheren? Want wat is herhaaldelijk? Daarover wil ik in het interprovinciaal overleg duidelijkheid hebben.”



Volgens PVV’er Kort gaat Jumelet niet ver genoeg. Maar omdat de drie wolvenmoties geen steun kregen in Provinciale Staten heeft de PVV ze aangehouden. Henk Jumelet praat de Staten op 16 januari bij over zijn vorderingen bij het maken van het landelijke wolvenplan.