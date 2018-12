Meppeler YouTuber: Oplichters verkopen jouw gegevens

Winacties op Facebook waarbij je grote prijzen kunt winnen lijken haast te mooi om waar te zijn. En dat zijn ze meestal ook. YouTuber Sven van der Meulen ontdekte dat je persoonlijke gegevens worden verkocht aan grote bedrijven.

Veel mensen laten bij winacties hun gegevens achter en horen er vervolgens nooit meer iets van. Van der Meulen overkwam dat ook en besloot op onderzoek uit te gaan. Dat is allemaal te zien in zijn laatste video.We stellen hem vijf vragen over zijn laatste zoektocht:Dit was een actie waarbij je een heel duur vakantiehuisje kon winnen. Dat bericht werd 40.000 keer gedeeld op Facebook. Ik vond het verdacht, dus ik vulde ook mijn gegevens in op een website. Die was na een paar dagen ineens verdwenen.Ik besloot om de bedrijven waaraan de persoonsgegevens verkocht worden daar eens op aan te spreken. Ik was benieuwd of ze zich ervan bewust waren dat de winacties nep zijn.Op de website waar je je gegevens invult, staan ook de voorwaarden. Deze heb ik doorgespit en in de kleine lettertjes stonden de namen van de bedrijven die de gegevens kopen. Dat bleken onder andere Ziggo en Vakantieveilingen te zijn.Ze wilden eigenlijk niet reageren. Bij de balie werd ik weggestuurd. Mediatechnisch is het slim voor hen om het dood te zwijgen, maar voor mijn video is het jammer.Over een half jaar ga ik het weer checken. Als ik dan nog geen duidelijkheid krijg, sta ik gewoon weer op de stoep bij Ziggo.