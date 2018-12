Deel dit artikel:













Ruim veertig rollen dakleer gestolen van dak basisschool Beilen Ruim veertig rollen dakleer zijn gestolen van het dak van IKC Harm Smeenge in Beilen (foto: RTV Drenthe)

Dieven stalen vannacht ruim veertig rollen dakleer van het dak van basisschool IKC Harm Smeenge in Beilen. Daardoor zitten de leerlingen van de school met lekke plafonds in de klas.

Het dak van de school kampt met lekkage en de rollen lagen er zodat de leerlingen niet in de drup in hun lokaal hoeven te zitten. ​​De politie doet onderzoek naar de diefstal en heeft ook een buurtonderzoek ingesteld.



Vervelende verrassing

Toen de dakdekkers vanochtend hun ladders opklommen en het dak bereikten, kwamen ze tot een nare ontdekking: "Het dak was leeg, terwijl we veertig rollen dakleer naar boven hadden getild", vertelt Rudy Klompstra. "Die moeten gisteravond of vannacht eraf gestolen zijn."



Op het schoolplein aan de achterkant van de basisschool ligt een gebroken stoeptegel. Volgens directeur Immy Rorije zat die barst er gisteren nog niet in. "Waarschijnlijk hebben dieven de rollen naar beneden gegooid en is daardoor een tegel kapot gegaan", denkt Rorije. Een rol weegt immers wel 35 kilo. De totale waarde van de buit bedraagt ruim tweeduizend euro.



'Nog nooit meegemaakt'

"Er worden wel vaker rollen dakleer gestolen, maar ik heb in meer dan veertig jaar nog niet meegemaakt dat het in de woningbouw gebeurt", aldus de ervaren dakdekker Klompstra.



"Meestal jatten ze die dingen van een afgelegen industrieterrein. Volgens mij zijn dit wel specialisten, misschien zelfs ook dakdekkers. Ik vind het raar dat niemand iets gehoord of gezien heeft, ook niet van de vallende rollen."



"Het is natuurlijk wel vervelend voor onze leerlingen. Hopelijk kunnen we na de kerstvakantie weer droog in de klas zitten, zonder natte schriften", aldus Rorije.