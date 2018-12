Deel dit artikel:













Curling verovert de ijsbaan op het Koopmansplein in Assen Curling op de ijsbaan in Assen (Foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

De sport curling nam deze week de ijsbaan op het Koopmansplein in Assen over. Maar liefst 24 teams met vier spelers deden vorige week, gisteravond en vanavond een gooi naar de prijzen.

Normaal is de ijsbaan in het centrum van Assen alleen bestemd voor schaatsers, maar de afgelopen twee avonden stonden in het teken van curling.



'Steeds populairder'

Nicole Landsbergen van de organisatie laat weten dat er bewust voor curling gekozen is. "De sport wordt steeds populairder, vooral op de kleine ijsbanen. Ik weet dat er bijvoorbeeld in Emmen wel dertig curlingteams zijn die ieder jaar staan te trappelen om het ijs op te kunnen."



De sport verovert dus langzaam het land, ondanks het wellicht wat suffige imago. "Het lijkt misschien wat saai. Je gooit met iets over het ijs en denkt 'nou, is dat het?' Maar mensen worden bloedfanatiek. Het is zo leuk", zegt Landsbergen.



Curling Cup

Vorige werd er flink geoefend op de ijsbaan. Gisteren was het toernooi voor de ondernemers in Assen en vanavond was het MKB Retail aan de beurt. Daarmee zit de X-Mas Curling Cup er alweer op. Helaas is het weer voorbij, maar mensen zijn nog steeds welkom om even te komen curlen."



Een vervolg van het curlingtoernooi staat al vast. "Als we volgend jaar weer in de gelegenheid zijn om zo'n ijsbaan neer te zetten, of misschien zelfs groter, dan gaan we zeker ook weer curlen", aldus Landsbergen.