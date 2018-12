Deel dit artikel:













Flinke vernielingen bij VV Roden: 'Vandalen zijn bekend' De vandalen hebben flink huisgehouden bij VV Roden (foto: Facebook/VV Roden)

Het bestuur van Voetbalvereniging Roden heeft drie namen van mogelijke vandalen doorgegeven aan de politie. Afgelopen weekend werden flinke vernielingen aangericht op het sportpark van de club.

Onder meer de overdekte tribune moest het ontgelden. Bankjes die er stonden, zijn vernield en in de bosjes gegooid. Ook lag overal glas en rommel uit de vuilnisbakken.



Jongens uit Roden

De club denkt dat jongens uit het dorp verantwoordelijk zijn voor de ravage op het sportpark. "Uit meerdere tips, camerabeelden uit de omgeving en het leggen van een aantal puzzelstukjes zijn we tot de conclusie gekomen dat drie jongens uit Roden verantwoordelijk zijn voor de vernielingen en de troep", laat voorzitter Hans de Vries weten.



De Vries baalt nog steeds als een stekker van de vernielingen. "Ik vind het gewoon zo stom. Gelukkig kunnen we de meeste dingen in eigen beheer wel repareren. Maar elke euro die het kost, is er één te veel", zegt de voorzitter.



Er zijn vermoedens dat de jongens ook verantwoordelijk zijn voor vernielingen elders in het dorp. Zo ver voorzitter De Vries weet zijn de jongens geen lid van de voetbalclub. VV Roden wil de kosten van de vernielingen op het sportpark verhalen op de vandalen.