Celstraf en verplichte opname in kliniek voor vleesdief De man stal vlees in de supermarkt (foto: ANP/Jerry Lampen)

Een 41-jarige man uit Valthermond is voor het stelen van vlees veroordeeld tot tachtig dagen cel, waarvan 37 voorwaardelijk. Daarna moet hij van de rechter naar een verslavingskliniek.

De man stal op 3 december in een supermarkt in Odoorn een biefstuk, rollade en worst. Hij wilde dit verkopen voor de helft van de prijs. Daar is markt voor, zei hij tegen de politieagenten die hem aanhielden. Van de opbrengst wilde hij drugs kopen.



Sinds het overlijden van zijn vader in 2007 gebruikt hij drugs. Ook zijn strafblad is sinds die tijd flink gegroeid. In april heeft hij nog celstraf gekregen de diefstal van pakken koffie en in augustus voor het stelen van spareribs.



De man zei tegen de rechter dat hij maar wat graag behandeld wil worden. Dat gaat nu gebeuren. Op 15 januari zit zijn celstraf erop en wordt hij direct opgenomen in een kliniek in Beilen.