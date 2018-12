Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slagerij Van der Laan stopt na een eeuw in Dwingeloo Aly stopt met de slagerij die haar grootouders begonnen (Foto: Keurslager Van der Laan)

Bijna honderd jaar lang kon je in Dwingeloo voor je speklapjes, spareribs en boterhamworst terecht bij Keurslager Van der Laan. Tot eind dit jaar. Dan stopt eigenaresse Aly van der Laan ermee.

Ze kreeg de kans om de slagerij van de hand te doen. Omdat het tegenwoordig lastig is een onderneming als een slagerij te verkopen, greep ze haar kans. Haar laatste werkdag is op 29 december.



Liever laborant

Eigenlijk was het nooit Van der Laans bedoeling om slager te worden. Ze rolde in het vak, zoals haar vader Dirk er voor haar inrolde. "Mijn opa en oma zijn er in 1923 mee gestart. Zij zijn allebei niet oud geworden, net 60 jaar. Mijn vader nam de zaak over toen hij 19 was", vertelt ze.



Zelf was ze liever laborant geworden, daar had ze voor gestudeerd. Maar toen de slagerij haar nodig had, antwoordde ze en altijd heeft Van der Laan er gestaan. Ondanks de concurrentie van de supermarkten, is de slagerij er nog steeds. "Je moet iets anders doen, je eigen dingen maken. En als je de mensen aandacht geeft, dan lukt het je wel", zegt ze.



Beste droge worst

In haar tijd in de slagerij maakte Van der Laan veel mee. "Toen we hier nog zelf slachtten, sprongen de koeien weleens over het hek bij de buren. Moesten we ze daar doodschieten!" In 2007 werd de droge worst van de slagerij in Dwingeloo verkozen tot beste van het Noorden. Een hoogtepunt.



Toch sluit ze nu de deuren. Dat kwam voor haar niet uit de lucht vallen, want ze denkt al een paar jaar aan stoppen. "Het is moeilijk om een slagerij te verkopen, want niemand wil meer een bedrijf hebben. De jeugd denkt gewoon anders dan dat wij denken." Wat ze na de sluiting gaat doen, weet ze nog niet precies. "Misschien in de horeca of de catering, of bij de keuringsdienst. Ik word zzp'er en kan dan overal wel aan het werk"