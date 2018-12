'Groningen Airport Eelde moet meer van zich laten horen in Den Haag'

De directie van Groningen Airport Eelde en de aandeelhouders moeten meer van zich laten horen. Ze moeten een lobby voor meer erkenning in Nederland starten.

Dat zegt voormalig directeur Jos Hillen van de luchthaven. Hillen was ooit als interim-directeur betrokken bij de baanverlenging in 2013. Volgens Hillen wordt het tijd dat de directie en de aandeelhouders van de Noordelijke luchthaven meer van zich laten horen bij de mensen die ertoe doen in de luchtvaart in Nederland.Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is bezig met het opstellen van een nieuwe luchtvaartnota voor Nederland. Daarin wordt gekeken naar alle luchthavens. Eelde komt bijna niet voor in de plannen en is van ondergeschikt belang.Dat kan anders volgens Hillen. "Schiphol zit vol, Eindhoven zit vol en Lelystad komt nog niet van de grond. Eelde kan daarom een veel grotere rol spelen in het opvangen van vluchten. Maar dan moet je wel op pad. Je moet aan tafel zitten bij de minister. Het moment is er nu. Maak een plan van zo'n vier A4'tjes en zorg dat je aan tafel komt."Groningen Airport Eelde heeft te maken met forse tegenvallers. Zo vertrekt Nordica Air eind van het jaar en verliest de luchthaven daarmee de twee hub-verbindingen met München en Kopenhagen. De bijdrage uit het routefonds is op en er zijn te weinig passagiers om quitte te draaien.Het achterland van de luchthaven is relatief dun. Daarmee is het aantal passagiers en ook het aanbod aan vluchten relatief klein. Eelde moet veel energie steken in het binnen halen van nieuwe verbindingen. Volgens de luchthaven wordt op dit moment gesproken met twee luchtvaartmaatschappijen die de vluchten van Nordica Air over zouden kunnen nemen.Maar is er wel ruimte voor Groningen Airport Eelde in Nederland? En wil Schiphol wel samenwerken? "Is Schiphol al gevraagd? Maak een afspraak en zorg dat je bekend bent. Dat is misschien wensdenken. Maar je zal visie en durf moeten hebben." De directie van Groningen Airport Eelde heeft in januari een gesprek met de directie van Schiphol.De aandeelhouders van de luchthaven, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen, willen dat de directie met een oplossing komt voor een tekort op de begroting . Door het vertrek van Nordica ontstaat een gat van zo'n acht ton. Morgen praten de partijen over een aangepaste begroting.