Terugblik: Een jaar na de dood van Marcel Hoogerbrugge Marcel Hoogerbrugge een jaar geleden vermoord (foto: politie.nl)

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 49-jarige Marcel Hoogerbrugge dood werd gevonden in zijn huis in Hoogeveen.

Bronnen meldden aan RTV Drenthe dat het gaat om een vrouw met de Nederlandse nationaliteit, die in Hoogeveen gewoond heeft. Politie en Openbaar Ministerie willen niets kwijt over de zaak. De politie hield afgelopen zomer een verdachte aan in Groot-Brittannië, maar die is nog altijd niet uitgeleverd aan Nederland. Waarschijnlijk verzet de vermoedelijke dader zich tegen het proces.Bronnen meldden aan RTV Drenthe dat het gaat om een vrouw met de Nederlandse nationaliteit, die in Hoogeveen gewoond heeft. Politie en Openbaar Ministerie willen niets kwijt over de zaak.