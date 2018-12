Deel dit artikel:













Auto vliegt spontaan in brand in Valthermond Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak van de brand (foto: Persbureau Meter)

Aan de Musselweg in Valthermond is vanavond een auto spontaan in brand gevlogen.

De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. ​De bestuurder kon op tijd uit de auto komen. De brandweer van 2e Exloërmond heeft het vuur geblust.



De auto raakte flink beschadigd.