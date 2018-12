Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buurvrouw steekt Kjeld Nuis in het pak voor Sportgala Buurvrouw steekt Kjeld Nuis in de kleren voor Sportgala (foto: ANP/Remko de Waal)

SCHAATSEN - Sportman van het Jaar 2018 Kjeld Nuis uit Emmen flaneerde gisteravond over de rode loper bij het Sportgala in Amsterdam met een pak van z'n buurvrouw.

Geschreven door Karin Mulder

"Dit pak komt ook uit Drenthe! Mijn overbuurvrouw heeft een zaak waar ze trouwpakken en -jurken verkopen. Ik mocht een mooi pak uitzoeken en dat is goed gelukt. Ik krijg er goede berichten over", laat Nuis weten.



De 29-jarige schaatser was dit jaar voor het eerst van de partij bij de sportverkiezing. "Ja, bijzonder. Ik debuteer hier", lacht Nuis. 'Ik ben nog nooit op het sportgala geweest. Maar de mensen zien er mooi uit."



Jeffrey, Epke, Max en Tom

De Olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter moest het gisteravond opnemen tegen motorcrosser Jeffrey Herlings en turner Epke Zonderland. "Wij hebben alledrie voor mooie sportmomenten gezorgd", vertelt hij op de rode loper. "Verder was ik afgelopen jaar onder de indruk van Max Verstappen en Tom Dumoulin in de Giro en de Tour", laat hij desgevraagd weten.



'Lekker gevoel'

Ook geniet hij nog regelmatig van de beelden van z'n eigen gouden Olympische ritten in Zuid-Korea. "Sowieso om technische aspecten. Maar ook om te genieten. Dat vind ik wel mooi. Daar krijg ik wel een lekker gevoel van", besluit Nuis.



De Sportman van het Jaar meldt zich overigens vanmorgen gewoon weer in Thialf voor de training.