Woningbrand aan Zuiderlaan in Meppel Brand in een woning aan de Zuiderlaan in Meppel (foto: Van Oost Media) Brand in een woning aan de Zuiderlaan in Meppel (foto: Persbureau Meter) Brand in een woning aan de Zuiderlaan in Meppel (Van Oost Media) Brand in een woning aan de Zuiderlaan in Meppel (Van Oost Media)

In een flatwoning aan de Zuiderlaan in Meppel woedde vanochtend een brand. Een bewoner is vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

De twee bewoners van de woning, die is gelegen op de vierde verdieping, probeerden de brand eerst zelf te blussen. Omdat dit niet lukte schakelden zij de brandweer in. Acht woningen van het flatgebouw werden ontruimd. Toen de brand onder controle was, mochten de bewoners weer terug de flat in.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.