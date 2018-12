Hoe staat het openbaar vervoer in Drentse dorpen ervoor?

Om te peilen hoe reizigers denken over het openbaar vervoer in Drentse dorpen, is de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) een enquête gestart. "Ik denk dat mensen vinden dat de taxihub een tandje beter kan."

Tot nu toe zijn er 25 reacties binnengekomen. Een hoopvol begin, vindt Willy-Anne van Stiphout van de BOKD. Die zegt dat het openbaar vervoer (ov) duidelijk in de lift zit, maar dat er nog zeker verbeterpunten zijn. "De lijnbelbussen zijn deels vervangen door hubtaxi's. Het ov moet betrouwbaar, vindbaar en betaalbaar zijn en daar voldoet deze taxi nog niet helemaal aan. Dus je kan je afvragen of dit een goede vorm van vervoer is."BOKD wil graag van de reizigers horen wat hun ervaringen zijn en of ze oplossingen hebben voor bepaalde problemen. Van Stiphout wil benadrukken dat er ook zeker heel goede dingen gebeuren in het openbaar vervoer. "Qua duurzaamheid doen we het in het Noorden bijvoorbeeld heel goed. Dat komt door de waterstof- en elektrische bussen. En ook in het verkeer richting Groningen worden grote stappen gemaakt."De enquête loopt tot 31 december. Na die datum worden de uitkomsten gebundeld en aangeboden bij de gemeente en de Provinciale Staten. "En ik zit namens het BOKD in het consumentenplatform van het ov. Dat gaat een symposium organiseren in april voor onder meer de nieuwe leden van Provinciale Staten. Aan hen presenteren we de resultaten", zegt Van Stiphout. "Wat ik verwacht van de uitkomst? Dat er veel behoefte is aan het ov en dat voor veel dorpen de dichtstbijzijnde taxihub erg ver weg is."Wie mee wil doen aan de enquête over het ov in Drenthe, kan naar de website van BOKD voor de vragenlijst.