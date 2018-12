Stem nu: Wat zijn de nieuws- en sportmomenten van 2018?

Traditioneel is december de tijd van lijstjes. We stemmen massaal op muzieklijstjes, kijken terug op het filmjaar en beleven nog één keer de nieuws- en sportmomenten van 2018. Ook bij RTV Drenthe.

Wat was voor jou het meest bijzondere, bizarre, heftige of memorabele Drentse nieuws van 2018? Breng hieronder je stem uit en scroll verder om ook te stemmen op het sportmoment van het jaar.Voor de sportfans hebben we ook een poll over het meest memorabele Drentse sportmoment van het jaar. Ga je voor de promotie van FC Emmen, de gouden races van Kjeld Nuis, de kampioensrace van Jeffrey Herlings in Assen of Vivianne Miedema die zich met de Oranjeleeuwinnen plaatste voor het WK?Je kunt stemmen tot donderdag 27 december, 20.00 uur. De volgende dag maken we de winnende momenten van 2018 bekend.