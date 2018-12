Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Truck rijdt meisje aan in Hoogeveen Een ongeluk tussen een fietser en een trekker in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

In Hoogeveen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Het meisje werd aangereden door een truckchauffeur op de Dr. Anton Philipslaan en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde toen de chauffeur het terrein van het bedrijf wilde opdraaien en daarbij de fietser over het hoofd zag. Omstanders zeggen dat het meisje zonder verlichting reed. Daarnaast had ze donkere kleren aan.