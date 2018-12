OM wil weer nieuw onderzoek naar doodsoorzaak Sharleyne

Het Openbaar Ministerie wil opnieuw een deskundige inschakelen om de doodsoorzaak van Sharleyne te achterhalen. Morgen begint het hoger beroep in de zaak bij het gerechtshof in Leeuwarden.

De moeder van het 8-jarige meisje uit Hoogeveen wordt ervan verdacht dat zij het kind heeft gewurgd en van flat De Arend heeft gegooid. De 39-jarige Heleen J. werd afgelopen zomer vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie had tien jaar gevangenisstraf tegen haar geëist.Het OM ging vrijwel direct in hoger beroep tegen die uitspraak. Het proces begint morgen met een zogenaamde regiezitting in Leeuwarden. Partijen kunnen daar hun onderzoekswensen kenbaar maken. "Wij hebben er enkele", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.De doodsoorzaak van Sharleyne werd eerder al onderzocht door drie deskundigen. Bijzonder hoogleraar forensische pathologie Bela Kubat kwam tot de conclusie dat het meisje nog leefde op het moment dat ze van de flat naar beneden viel en dus niet gewurgd was.Patholoog Vidija Soerdjbalie-Maikoe van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die het lichaam van Sharleyne direct na de val van flat De Arend op 8 juni 2015 onderzocht, zegt dat niet vastgesteld kan worden dat het meisje is gewurgd. De Belgische forensisch deskundige Dingeman Rijken stelt juist dat ze waarschijnlijk is gewurgd voor haar val.Mede op basis van zijn onderzoek is het Openbaar Ministerie ervan overtuigd dat moeder Heleen J. Sharleyne heeft gewurgd en haar daarna naar beneden heeft gegooid. Om meer duidelijkheid te krijgen wil het OM dat een nieuwe deskundige het letsel van het meisje nogmaals bestudeerd.Het Openbaar Ministerie wil nog een deskundige laten aanwijzen. Die moet de belastende verklaring van een bovenbuurman bestuderen. De flatbewoner hoorde naar eigen zeggen een gesprek in het appartement van Heleen J. voordat hij een doffe klap hoorde.De man kwam in beeld nadat maatschappelijk werkers zijn verhaal jaren later onder de aandacht brachten bij de politie. De rechter vond de verklaring niet bruikbaar als bewijs.Het OM worstelt al jaren met de zaak. In eerste instantie werd besloten om Heleen J. niet te vervolgen. Justitie stelde dat er onvoldoende bewijs was tegen de moeder. Na een procedure die was aangespannen door vader Victor Remouchamps oordeelde het gerechtshof dat er toch een strafproces moest komen.De zaak werd afgelopen zomer inhoudelijk behandeld. Op de zitting werd ook duidelijk dat de politie direct na de dood van Sharleyne veel steken heeft laten vallen , waardoor mogelijk veel bewijs verloren is gegaan. De officier van justitie stelde dat er toch voldoende bewijs was om de Heleen J. te veroordelen, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Het OM vindt nu ook dat voor het hoger beroep toch nieuw onderzoek nodig is.Heleen J. heeft de moord op haar dochter altijd ontkend. De moeder hield steeds vol dat zij niet weet wat er met Sharleyne gebeurd is. J werd wakker werd van tocht in huis en zag toen haar dochter onderaan de flat liggen. Haar advocaat Paul van Jaarsveld reageert morgen op zitting op de onderzoekswensen van het Openbaar Ministerie.