Met een kerstboom haal je wel 25.000 beestjes in huis

Veel mensen hebben hem waarschijnlijk al in huis, een kerstboom. Wat je misschien niet weet is dat ze met de kerstboom ook een heleboel beestjes in huis halen. Volgens keverexpert Henk Pijpers kunnen er wel 25.000 kleine dieren in een fijnspar leven.

Letterzetter nestelt zich in fijnsparren Landgoed Mensinge

Met een stok tikt hij tegen de fijnsparren, de bomen die wij als kerstboom gebruiken. Met een gespannen doek vangt hij op wat eruit valt. Dit blijken vooral insecten en ongewervelde dieren te zijn. Spinnen bijvoorbeeld en springstaarten.Dennenbomen, waaronder fijnsparren, vormen een eigen ecosysteem. De meeste dieren die daarin leven zijn klein en doen de boom geen kwaad. Maar de letterzetter is een ander verhaal. Deze kever zet zijn eitjes af in de schors van de boom. De larven die daaruit komen vreten aan de schors en verzwakken op die manier de den.In de schors kun je het vraatpatroon van de letterzetter goed zien. "Dit is de hoofdgang met daarnaast kleinere zijgangen. Aan het einde zit een gaatje en daar kruipt de volwassen kever naar buiten," legt Pijpers uit.De dennenboom is dus eigenlijk een kleine dierentuin. "De grote beesten vallen eruit als je de boom kapt en versleept. En vaak liggen de kerstbomen al twee of drie weken opgestapeld. Maar dat kleine spul zit er allemaal nog in," aldus Pijpers.Er kunnen wel honderden beestjes uit de boom komen als deze eenmaal in huis staat, zeker als het daar lekker warm is. Het is eigenlijk zonde om zo'n boom in je huis neer te zetten."