Eten uit de natuur: lekker koken met dennennaalden De ingrediënten voor een kerstlunch uit de natuur (foto: RTV Drenthe)

De natuur zit vol eetbare producten. In ROEG! gaan we samen met wildplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman in de natuur op zoek naar ingrediënten om daarvan een gerecht te bereiden. Deze keer maken we een kerstlunch met portobello's, rijst en dennennaalden.





Dennennaalden als smaakmaker

Horneman gebruikt de naalden als een rozemarijnachtig kruid om de portobello's te kruiden en Groeneweg maakt ondertussen een lauwwarme rijstsalade met de pitjes van een granaatappel. Het resultaat is geslaagd. "De paddenstoel is lekker hartig met een vleugje douglasspar. Dat maakt het gelijk een beetje kerstig," aldus Horneman.



Wil je het gerecht zelf proberen? Je vindt het recept onder de video.







Ingrediënten Portobello´s met sparrennaalden

1 eetlepel olie

4 portobello’s

1 pakje zachte geitenkaas

½ prei

takjes van de grote zilverspar of Douglasspar

peper naar smaak .Bereiding



Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.



Vet een ovenschaal in met olie. Leg takjes van de spar op de bodem van de schaal.



Verbrokkel de geitenkaas en vul de portobello’s hier mee. Steek een paar ‘plukjes’ losse naalden in de geitenkaas en strooi er peper naar smaak over.



Doe de portobello’s in de ovenschaal en bak ze ongeveer 20 minuten in de oven.



De naaldjes eet je niet, haal deze er uit voor de portobello’s geserveerd worden.



Ingrediënten rijstsalade met granaatappel

200 gram gekookte zilvervliesrijst

50 gram geroosterde hazelnoten

½ granaatappel

bos vogelmuur

scheut douglasspar-olijfolie

scheutje citroensap</li:

peper en zout .Bereiding



Maak de douglasspar-olijfolie een paar dagen (tot een paar weken) van tevoren. Hierdoor kan de smaak van de douglasspar goed in de olie trekken.



Doe hiervoor een paar takjes van de douglasspar in een schoon potje of flesje. Overgiet ze met olijfolie totdat ze helemaal onder staan. Zet het op een warme donkere plek om de smaak van de naalden goed in de olie te laten trekken. De takjes zelf eet je niet, zij zorgen voor de smaak.



Haal de sappige pitjes uit de granaatappel. Meng de granaatappelpitjes en hazelnoten door de rijst. Doe het rijstmengsel in een platte saladeschaal en schik de vogelmuur er omheen.



Breng het op smaak met olie, citroensap, peper en zout.



Wil je meer informatie over Leah Groeneweg en Tim Horneman, klik dan hier