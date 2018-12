Scouting in Drenthe onverminderd populair

De scouting in Amerika staat onder druk. Sterker nog, er hangt een faillissement boven het hoofd van de jeugdorganisatie. Hoe anders is het in Drenthe. "Hier floreren de scoutinggroepen", laat Stefan Rolink van Scouting Regio Drenthe weten. Volgens hem dragen meerdere factoren bij aan het succes. "Trouwe vrijwilligers, bijvoorbeeld."

Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. De vereniging telt zo'n 40 miljoen leden, verdeeld over zo'n 160 landen. Drenthe telt 24 groepen, waarvan verreweg de meeste in Assen zijn gevestigd. In Beilen zit de grootste van de provincie."We zien nog steeds een toename van leden en vrijwilligers bij de Drentse scouting", vertelt Rolink. Een verklaring heeft hij er wel voor: "Drenthe bestaat uit kleine dorpjes. Mensen gaan gezellig samen met elkaar op scouting, omdat er al een kennis bij zit en dan horen ze er goede verhalen over."Volgens Rolink zijn de scoutingvrijwilligers enorm trouw in Drenthe. "Ze zijn voor een langere tijd verbonden aan de groep en doen het er niet even bij. Je kunt op ze bouwen. In het Westen is er wel een leegloop geweest de afgelopen tijd, maar daar gaat het inmiddels beter."Volgens Rolink is scouting altijd al populair geweest in Drenthe. "Eigenlijk is het net zoals bij voetbal: ouders hebben in hun jongere jaren een leuke tijd bij de scouting gehad en nemen dan hun kinderen mee om het ook te ervaren."Waar het goed gaat met de Drentse scouting, daar gaat het slecht in Amerika. Niet alleen een faillissement dreigt, ook komen er meldingen van seksueel misbruik binnen. "Het is een compleet andere organisatie in de VS. Hier in Nederland moeten we bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag tonen."Het slechte nieuws rondom de scouting in Amerika doet Rolink wel wat. "Het is daar immers een begrip, dan vind ik het jammer om dit te horen. Bepaalde erepenningen staan daar zelfs goed op je cv, zo leeft het in Amerika!"Ook de financiering loopt er anders dan in Nederland. Rolink: "Amerika wordt enorm gesponsord door instanties. Ook zijn religieuze groepen er meer bij betrokken. Wij worden ook wel gesponsord, maar proberen zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn. We organiseren bijvoorbeeld eigen marktjes om geld te generen."