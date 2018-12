Thuiszorgorganisatie De Buurtzuster failliet

Thuiszorgorganisatie De Buurtzuster, met de hoofdvestiging in Roden, is gisteren door de rechtbank in Assen failliet verklaard. Bij de organisatie werken 112 mensen.

Het personeel heeft het nieuws inmiddels te horen gekregen en wordt morgen verder bijgepraat. De zorg wordt in ieder geval de komende weken nog verleend, zo heeft curator Jeroen Reiziger laten weten.Curator Reiziger heeft inmiddels een eerste gesprek gevoerd met het directie-echtpaar Mariette en Gerard Brouwer. "We gaan nu op zoek naar een overnamekandidaat, want het gaat toch om zorg en die willen we blijven voortzetten", zegt Reiziger.Het directie-echtpaar kwam onlangs nog in het nieuws door vermeende misstanden bij de zorginstelling Zuidlaarder Hout in Zuidlaren. De situatie daar zou niet veilig zijn en de Veiligheidsregio Drenthe drong zelfs aan op sluiting.Het laatste nieuws is hard aangekomen bij het personeel. "Er was al wat onrust, dus het komt niet geheel uit de lucht vallen, maar het is wel erg naar nieuws zo vlak voor Kerst", vertelt een medewerker.Buurtzuster verleent ook zorg in Assen en Zuidlaren en naast zorgcentrum Zuidlaarder Hout valt ook de opvang in het voormalige Hotel Braams in Gieten onder het directie-echtpaar Brouwer. Curator Jeroen Reiziger begint morgen met het voeren van individuele gesprekken met de 112 personeelsleden.