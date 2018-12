Deel dit artikel:













Defensie heeft weer steeds meer munitie op voorraad in Veenhuizen Een lading munitie wordt gelost in Veenhuizen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De munitiebunkers in Veenhuizen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Het wordt steeds drukker en voller op het munitiecomplex in Veenhuizen. Defensie begint volgend jaar met het aanvullen van de munitievoorraden, die door de bezuinigingen op de strijdkrachten flink waren geslonken.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Het is een plek waar lang niet iedereen het bestaan van weet: het munitiedepot aan de Norgerweg bij Veenhuizen. Ruim 200 bunkers staan hier en daarmee is het een van de grootste opslagplaatsen van munitie in Europa. “Mensen merken nu al dat het drukker wordt. We kopen meer munitie en die moet worden opgeslagen”, zegt commandant van het Defensie Munitiebedrijf Richard Hulselmans.



Op het complex in Veenhuizen werken zo’n 80 mensen die zich bezighouden met opslag en transport van kogels, bommen en granaten. “Alle munitie die Defensie gebruikt kan hier opgeslagen liggen. Veenhuizen is een van de locaties die Defensie gebruikt”, aldus de commandant.



Laden en lossen

Het is tien uur ’s ochtends als een vrachtwagen van Defensie het munitiedepot oprijdt. De lading bestaat uit allerlei kisten met munitie, die over zijn gebleven na een oefening. De zware lichtblauwe deuren van de bunker schuiven langzaam open.



Een heftruck haalt de pallets uit de vrachtwagen en zet ze neer in de rechthoekige betonnen bunker, die aan de buitenkant begroeid is met struiken en bomen. “Het is uitdagend en afwisselend werk”, zegt Jan Bos. Hij is een van de beheerders van het munitiecomplex in Veenhuizen.



Bos beheert de voorraden op het complex vanachter zijn computer. In de bunkers mag niet te veel munitie liggen en ook niet alle soorten mogen bij elkaar opgeslagen worden. “De uitdaging zit vooral in het aantal transporten dat we hebben, overdag maar ook ’s nachts. Als anderen op bed liggen, ook dan wordt hier gewerkt”, aldus Bos.



Distributiecentrum

Het Defensie Munitiebedrijf waar Veenhuizen onder valt, beheert ongeveer 500 verschillende munitieartikelen van raketten tot knalpatronen. Het complex in Veenhuizen fungeert als een distributiecentrum, samen met een aantal andere locaties in Nederland.



Verpakkingen worden, als dat nodig is, voorzien van een verzegeling of stickers die iets zeggen over de inhoud. Munitie die overblijft na uitzendingen of oefeningen komt uiteindelijk weer terug bij het munitiebedrijf en wordt dan gekeurd.



Veiligheid

Het complex in Veenhuizen is een overblijfsel van de Koude Oorlog. De strijd tussen Oost en West zou worden uitgevochten op de Noord-Duitse Laagvlakte, was destijds de gedachte. Om de troepen te bevoorraden was Veenhuizen een uitstekende locatie.



Sinds het einde van de Koude Oorlog ruim 25 jaar geleden is er veel veranderd. De veiligheidseisen bijvoorbeeld, die worden steeds strenger. Commandant Hulselmans verzekert dat het complex veilig is: “Als het hier niet veilig was, dan stonden we hier nu niet.” In de directe omgeving van de bunkers mogen geen mensen wonen en het werk met munitie ligt stil bij gladheid en onweer, om te voorkomen dat het onverhoopt misgaat.



De bunkers kwamen vorig jaar in het nieuws omdat de bliksembeveiliging niet voldeed aan de norm. Inmiddels is de boel op orde, toch worden de bunkers binnenkort voorzien van compleet nieuwe bliksembeveiliging.