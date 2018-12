Bibliotheek Hoogeveen best presterende bieb van Nederland

Blije gezichten vanochtend in de bibliotheek in Hoogeveen. Het personeel kreeg daar uit handen van Mark Deckers van de Rijnbrinkgroep een bijzondere prijs: het certificaat voor de best presterende bibliotheek van Nederland.

De Rijnbrinkgroep is een instelling die bibliotheken en culturele instanties ondersteunt. Deckers: "We adviseren en ondersteunen hen op diverse gebieden, waaronder educatie, cultuur, samenleving en advies en bedrijfsvoering."Deckers heeft bij alle bibliotheken in Nederland gekeken naar het aantal leden, het aantal uitleningen, het aantal bezoekers en het aantal activiteiten per 1.000 inwoners. "Van elk van deze kengetallen heb ik een lijst gemaakt van alle bibliotheken. Zo kom ik tot de Deckers-index."Uit de index komt Bibliotheek Hoogeveen naar voren als de best presterende bibliotheek van Nederland. Hoogeveen laat nipt Stadskanaal (die de vorige keer bovenaan stond) en Maas en Peel achter zich. De eerstvolgende Drentse bibliotheek is de vestiging in Assen, die op de tiende plek prijkt.