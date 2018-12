Nieuwe spelersbus FC Emmen wordt zwart

Gersom Klok en z'n collega's mogen straks plaatsnemen in een zwarte spelersbus (foto: Gerrit Rijkens)

Supporters van FC Emmen werden de afgelopen dagen opgeroepen om te stemmen op het ontwerp van de nieuwe spelersbus van de eredivisionist. De keuze bestond uit een zwart en een rood exemplaar.

Ruim 1.500 stemmen kwamen binnen en die zijn nu geteld. Daaruit blijkt de voorkeur naar een zwarte spelersbus te gaan.FC Emmen heeft voor de winterstop nog één wedstrijd op de planning staan: zondag neemt de club het thuis op tegen Willem II. Op 20 januari wordt de competitie in Emmen hervat tegen PSV. Het weekend erna rijden de spelers, in de geheel zwarte bus, naar Venlo, waar VVV de tegenstander is.