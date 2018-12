Deel dit artikel:













Emmen zet extra in op veiligheid van kinderen en jongeren De gemeente presenteerde het Veiligheidsplan voor 2019 (foto: RTV Drenthe)

Kinderen en jongeren krijgen extra aandacht in het veiligheidsplan van de gemeente Emmen voor komend jaar.

Geschreven door Janet Oortwijn

Volgens de gemeente zijn inwoners steeds positiever over de veiligheid. "We zien dat de inwoners een dikke 7 geven als het gaat om hoe veilig zij zich voelen", zegt burgemeester Eric van Oosterhout.



Vijf prioriteiten

Maar dat betekent niet dat de gemeente stil kan gaan zitten. In het nieuwe veiligheidsplan voor aankomend jaar heeft de gemeente vijf prioriteiten opgesteld:

- Terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren

- Minder overlast en minder woninginbraken en geweld

- Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

- Terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling

- Veilige grootschalige evenementen en afwikkeling incidenten



'Hapsnap'

"We zetten sommige dingen extra in de etalage", verklaart de burgemeester. "Zo waren we al wel bezig met alcohol en drugs onder jongeren, maar dan hapsnap. Nu gaan we een actieplan opzetten. Denk daarbij aan meer voorlichting en controle."



Van Oosterhout maakt zich zorgen over de ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld. "Dat gaat een stukje verder dan bijvoorbeeld motorclub No Surrender. Maar kijk naar de criminaliteit in de zorg en de PGB-fraude. We willen kijken of we als gemeente aan de voorkant kunnen kijken met wie we zorgcontracten afsluiten."



Evenementen

Ook blijven de extra voorbereidingen op de thuiswedstrijden van FC Emmen volgend jaar van pas. 'Roerige supportersgroepen vragen aandacht en leggen extra beslag op de politie, voetbalclub en gemeente', valt te lezen in het plan. Daarom is er volgend jaar ook een grootschalige oefening bij het stadion.



Ook komt er een evenementencoach in de gemeente om het proces voor een vergunning te verbeteren. De gemeente wil groeien naar een coachende en begeleidende rol bij het verlenen van vergunningen.



'Zelf veilig houden'

De gemeente Emmen behoort tot de veiligste grote gemeenten van Nederland. De criminaliteitscijfers dalen op alle terreinen. Wel is het aantal woninginbraken in 2018 licht gestegen.



Van Oosterhout benadrukt dat inwoners zelf ook veel kunnen doen om de gemeente veilig te houden. "Vraag de gemiddelde wijkagent hoe makkelijk het is om ergens in te breken. Heel makkelijk", zegt de burgemeester. "Mensen kunnen ook zelf checken hoe veilig hun eigen huis is bijvoorbeeld."