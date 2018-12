KNVB onderzoekt vermeend gokgedrag spelers Odin'59

Het vermeende gokgedrag van spelers van Odin'59 krijgt mogelijk een staartje. Voetbalbond KNVB start namelijk een onderzoek.

De amateurvoetballers zouden geld hebben ingezet op winst in de eigen wedstrijd tegen FC Emmen. De club uit Heemskerk schakelde met een 3-1 overwinning Emmen uit."Naar aanleiding van de betreffende beelden (in de uitzending van Nieuwsuur), heeft de aanklager de integriteitseenheid, die allebei onafhankelijk opereren, verzocht een onderzoek te starten", schrijft de KNVB in een e-mail aan de NOS Tegenover de NOS wil de voetbalbond geen inhoudelijke mededelingen doen. Ook worden er geen uitspraken gedaan over bijvoorbeeld eventuele straffen.