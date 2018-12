Nuis steelt de show met kostuum van buurvrouw: 'Ik was apetrots'

Alle ogen waren gisteravond gericht op Kjeld Nuis. De schaatser uit Emmen werd verkozen tot Sportman van het Jaar. Maar het ging niet over zijn prijs alleen. Nuis stal vooral de show met een blauw kostuum.

Dat zijn pak in de smaak viel, moet overbuurvrouw Jeannette Weggemans goed hebben gedaan. Zij heeft hem het pak namelijk aangemeten. "Ik vond het echt geweldig, ik was apetrots", aldus Weggemans, die een bruidsmodewinkel heeft.Nuis was natuurlijk de mooist geklede man van allemaal, als je het aan Weggemans vraagt. "Het pak zat echt perfect", zegt ze. "Ik vond hem er wel echt uitspringen. De andere mannen hadden allemaal een smoking met een vlinderdas."Volgens Weggemans is er op zo'n sportgala weinig variatie in de kostuums. "Ik had stiekem even gekeken naar de afgelopen jaren", vertelt ze. "Ik vond het nogal een eenheidsworst. Toen dacht ik: dit kunnen wij beter. Vandaar dat ik met dit pak kwam, en dan juist met een zwart overhemd. Dat vind ik meer van deze tijd."Weggemans werd voor het pak benaderd door Jill de Robles, de vriendin van Nuis. "Uiteindelijk kwam Kjeld met Jill en hun zoontje Jax bij ons langs." En het was volgens Weggemans meteen raak. "Het eerste pak dat ik had uitgezocht was precies wat hij mooi vond, zei hij toen. Dus we waren snel klaar."Kjeld Nuis en zijn vriendin zijn nog niet getrouwd. Weggemans hoopt dat ze dan natuurlijk weer bij haar aankloppen. "Het is hem geraden ook, dat hij terugkomt", lacht ze. "Maar dat wachten we wel af."