B&W Meppel 'afwachtend en traag' in monumentenprocedure Zuiderschool

B&W van Meppel had al veel eerder kunnen laten onderzoeken of de Zuiderschool een monument is of niet. Het college heeft onterecht en veel te lang gewacht op wat de provincie zou doen.

Dat schrijft onderzoeker Thomas Schaapherder van adviesbureau Weltevreden, dat in opdracht van de ChristenUnie in Meppel onderzoek deed naar de gang van zaken rond de Zuiderschool. De raadsfractie van de ChristenUnie gaat het rapport vanavond aanbieden aan B&W en de gemeenteraad.Juridisch gezien was er voor de gemeente Meppel geen enkele reden om te wachten totdat de provincie Drenthe een besluit had genomen of de Zuiderschool wel of niet de provinciale monumentenstatus zou moeten krijgen. De gemeente Meppel heeft zich erg afwachtend opgesteld als het gaat om wat de provincie zou besluiten , zo schrijven de onderzoekers.“Proactief overleg om tijdig de waarde van erfgoed en de noodzaak om te beschermen vast te stellen, hoort het uitgangspunt te zijn. Hier lijkt sprake van een reactief en passief beleid waardoor de gemeente de kans om de Zuiderschool aan te wijzen als gemeentelijk monument, aan zich voorbij heeft laten gaan”, zo concludeert Weltevreden.Volgens onderzoeker Thomas Schaapherder van Weltevreden hebben B&W van Meppel ten onrechte gewacht en de raad verkeerd geïnformeerd dat de provinciale procedure voorrang had, omdat een provinciale monumentale status hoger is dan een gemeentelijke. Weltevreden concludeert dat Meppel prima gelijktijdig met de provincie een monumentenprocedure had kunnen opstarten. De provincie en Meppel hadden dit ook veel beter met elkaar moeten afstemmen. “In andere provincies en gemeenten komen onderling afgestemde aanwijzingsprocedures voor”, aldus Schaapherder.Ook concludeert Weltevreden dat B&W de gemeenteraad tussentijds wel heel summier heeft geïnformeerd. Erfgoedorganisatie Het Oversticht had onderzoek gedaan naar de Zuiderschool en de enige mededeling die de raad daarover kreeg, was dat het gebouw 'een 8 op een schaal van 4 tot 12 scoort, maar dat het onderzoek waar dit in staat voor zover wij dat vast hebben kunnen stellen niet is gepubliceerd.'Onderzoeker Schaapherder geeft Meppel ook het advies mee om bij toekomstige verkopen van oude panden in de aanbestedingsvoorwaarden op te nemen dat een gebouw eventueel een monument kan worden. “Zodat een ontwikkelaar geen geld betaalt voor iets dat daarna door een monumentale status mogelijkheden verliest en er mogelijk gedacht wordt over schadeclaims ”, aldus Schaapherder.Inmiddels heeft B&W van Meppel wel een gemeentelijke monumentenprocedure voor de Zuiderschool opgestart. De sloopmelding van projectontwikkelaar Schavast / Schagen Groep is al binnen op het gemeentehuis, maar zo lang de procedure loopt mag de projectontwikkelaar niet beginnen.De ChristenUnie dient vanavond in de gemeenteraad opnieuw een motie in om de beleid,- en afwegingskaders, waarmee wordt afgewogen of iets wel of niet een monument is, duidelijker te maken. Volgens de partij ontbreken deze regels in de gemeentelijke erfgoedverordening. Hoewel B&W heeft toegezegd dat deze spelregels begin dit jaar naar de raad zouden gaan, zijn ze er nog steeds niet.