Baan als huisarts moet aantrekkelijker worden

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaan binnenkort om tafel om te bespreken hoe het vak van huisarts aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Vaak wordt de werkdruk binnen het beroep als hoog ervaren. Praktijken in onder meer onze provincie denken dat er straks vaker dan gemiddeld tekorten aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners zullen ontstaan. Dit geldt ook voor Zeeland, de Achterhoek, Drechtsteden en in het noorden van Noord-Holland.Het zijn gebieden met een relatief snel vergrijzende bevolking, waar juist ook veel dokters over niet al te lange tijd met pensioen gaan en waar er weinig jonge huisartsen bijkomen.Voor beginnende huisartsen zijn bij de keuze van het werkgebied de carrièremogelijkheden en voorzieningen voor eventuele partners en gezinnen belangrijk. Ook willen ze graag bij familie in de buurt zijn. Veel starters vinden bovendien een eigen praktijk niet aantrekkelijk.