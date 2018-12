PVV Emmen stuurt raadslid Tom Kuilder de laan uit

De PVV in Emmen heeft raadslid Tom Kuilder uit de fractie gezet. Dat maakte fractievoorzitter Edwin Rixtum aan het begin van de raadsvergadering bekend.

"We zijn nu negen maanden onderweg als nieuwe partij in de gemeenteraad", las Rixtum voor. "We zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat dit geen werkbare situatie meer kan zijn."Kuilder kwam de laatste tijd niet tijdens commissie- en raadsvergaderingen opdagen. Burgemeester Eric van Oosterhout: "We hebben ettelijke malen contact geprobeerd te zoeken met meneer Kuilder. Daar heeft hij tot op heden nog niet op gereageerd." Kuilder is verder niet bereikbaar voor commentaar.Het is nog niet duidelijk of Kuilder zijn zetel behoudt of aan de partij afstaat. De eerstvolgende op de lijst zou Sonja Rixtum-Kort zijn. Zij is Statenlid en de vrouw van Edwin Rixtum.Er is al langer onenigheid in de fractie. Afgelopen september stopte Kuilder al als fractievoorzitter van de partij. Partijgenoten Edwin Rixtum en Martijn Storm wilden toen niet verder met Kuilder aan het roer. Hij deed een stapje terug, maar bleef raadslid.Kuilder lag onder meer onder vuur omdat hij een aantal uitglijders maakte. Zo deelde hij op Twitter bijdragen van Stormfront, een blank nationalistisch forum.