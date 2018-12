Deel dit artikel:













Rink geïnstalleerd als wethouder in Emmen Guido Rink is nu officieel wethouder (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

Guido Rink (37) uit Emmer-Compascuum is vanmiddag geïnstalleerd als wethouder voor de PvdA in de gemeente Emmen. Rink volgt de vertrokken Bouke Arends op, die nu burgemeester is in de gemeente Westland.

Geschreven door Janet Oortwijn





Als opvolger voor Rink is Marlies Harms geïnstalleerd als raadslid. Ook Jenneke Ensink is terug als raadslid voor de partij LEF! voor de vertrokken Kees Dijkstra.



