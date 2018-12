'Groningen Airport Eelde staat niet bovenaan lijstjes van luchtvaartmaatschappijen'

Groningen Airport Eelde zal altijd meer z'n best moeten doen om luchtvaartmaatschappijen te interesseren voor vluchten van en naar Noord-Nederland.

lobby richting Den Haag

Morgen praten de aandeelhouders opnieuw met elkaar over de investeringsplannen voor de komende jaren. De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Ze vragen de directie van de luchthaven om met alternatieven te komen voor het verlies van vluchten in inkomsten naar de twee hubs Kopenhagen en München. Als er te weinig perspectief is, dan willen de aandeelhouders investeringen in bijvoorbeeld de aankomst- en vertrekhal en de parkeerplaats uitstellen. Ook de bouw van een nieuwe brandweergarage is punt van discussie.