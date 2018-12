'Streber' Dick Lukkien gaat voor een 8.5 op het tussenrapport

VOETBAL - De afsluitende wedstrijd van dit kalenderjaar tegen Willem II aanstaande zondag kan de eerste seizoenshelft van FC Emmen in de eredivisie niet zozeer maken of breken, maar volgens trainer Dick Lukkien wel meer glans geven.

Ik merk dat men het ons wel gunt. We hebben wel een hoge gunfactor in den lande. Niemand heeft het meer over het campingelftal. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

We hebben stappen gemaakt dit seizoen. We zijn veel stugger en laten onze koppen niet meer hangen na een tegengoal. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Blijft de Drentse club op 17 punten staan dan is het rapportcijfer volgens de oefenmeester een 7. Verslaat Emmen de formatie uit Tilburg, die één punt en één positie onder Emmen staat, dan is dat cijfer een 8,5. "Bij een gelijkspel is het een 7,7", aldus Lukkien. "Maar ik vind dat we het voor het maximale moeten gaan. Zo zit ik ook in elkaar. Ook vroeger op school ja, ik was wel een strebertje."Lukkien is inmiddels alweer geland na de spectaculaire zege van afgelppen zondag tegen FC Groningen. "Maar terugkijkend was het wel een heel bijzondere dag. Ik viel ook slecht in slaap na die wedstrijd. Kennelijk zat er toch veel adrenaline in het lijf."De Veendammer ontving na de wedstrijd in Groningen veel berichtjes. "Iedereen was wel blij voor ons. Dat merk ik ook wel in den lande. De gunfactor is hoog. Er wordt niet meer gesproken over het campingelftal. Misschien moest men ook wel aan ons wennen. Die uitspraken werden gedaan na de wedstrijden tegen Ajax en PSV, toen we met 5-0 en 6-0 verloren. Inmiddels staan we op 17 punten en ziet men ook dat we in veel wedstrijden gewoon aardig mee kunnen komen."FC Emmen heeft de eerste seizoenshelft 19 keer gescoord. Vijftien van die goals vielen na rust en daarvan weer zes in het laatste kwartier. Lukkien: "Dat betekent dat we fit zijn, dat we nooit opgeven en dat we in elkaar blijven geloven." Dat is de positieve benadering. Je zou ook kunnen zeggen dat Emmen moeizaam in de wedstrijd komt. "Dat kan je zo stellen, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met de tegenstander. Kijk je naar afgelopen zondag, dan worden we gewoon teruggedrongen door een feller en in een hoger tempo spelend FC Groningen. Maar dan blijkt ook dat Groningen dat tempo niet vol kan houden en wij meer en meer in de wedstrijd komen en op een gegeven moment ook meer vooruit kunnen spelen."Misschien staat het duel tegen Groningen wel symbool voor de ontwikkeling die FC Emmen in de eerste seizoenshelft heeft gemaakt. Waar duels tegen een furieus startende ploeg als Heracles nog verloren ging, pakte Emmen afgelopen zondag de zege. "We zijn veel stugger dan eerst. We blijven langer in de wedstrijd en laten onze koppen niet hangen bij een nederlaag. Kortom, we zijn goed op weg."In tegenstelling tot afgelopen zondag kan Lukkien komende zondag niet beschikken over Alexander Bannink, die tegen Groningen een hamstringblessure opliep. Daarentegen gaat het beter en beter met Nicklas Pedersen, al verwacht Lukkien niet dat de Deense spits de hele wedstrijd kan spelen. "We moeten Willem II niet onderschatten, met spelers als Sol, Avdijaj en Crowley. Aan de andere kant moeten we ze ook niet overschatten. We gaan gewoon voor een driepunter", aldus streber Lukkien.