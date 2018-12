Piet van Dijk stopt als burgemeester van Aa en Hunze. Hij dient zijn ontslag in, "omdat de klik er niet is", zo meldt hij.

"De match was er niet. En dat is verrekte jammer", laat Van Dijk weten. Zijn ontslag is bekendgemaakt in de gemeenteraad van Aa en Hunze door waarnemend burgemeester Ton Baas.Van Dijk wil niet zeggen met wie de klik ontbrak. "Ik wil niet ingaan op individuen, maar het gaat om mensen die belangrijk zijn om het ambt als burgemeester goed uit te kunnen oefenen. Het werkte niet, maar waar hem dat precies inzat, daar ga ik verder niet op in", zegt Van Dijk.Van Dijk verklaart dat hij niemand iets kwalijk neemt. "Maar ik werd er goed ziek van. Het is jammer dat het zo gelopen is."Van Dijk zat sinds eind mei ziek thuis. Over de reden waarom, zijn de gemeenteraad, het college en hijzelf altijd vaag gebleven. Het werd gegooid op 'persoonlijke omstandigheden'. Het zou gaan om mentale problemen bij Van Dijk, die in de privésfeer zouden liggen.In november had commissaris van de koning Jetta Klijnsma nog een gesprek met Van Dijk. "Hij is ziek, meer zeg ik niet", zei ze na dat gesprek. Ook de burgemeester zelf wilde niets kwijt. "In dit proces is dat nu eenmaal de afspraak."De 55-jarige Van Dijk (VVD) werd vorig jaar september burgemeester van Aa en Hunze. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Opsterland voor de lokale partij Opsterlands Belang. Volgens Van Dijk heeft hij zich niet verkeken op het burgemeestersambt. "Zeker niet, het is absoluut de moeite waard, en ik heb het ambt zeer hoog zitten, alleen heb ik het in Aa en Hunze niet kunnen doen zoals ik dat zou willen."Wat er precies aan schortte, daar wil hij niet verder op ingaan. "Het heeft geen zin om dat nader te duiden. Het is spijtig dat het zo gelopen is."Van Dijk sluit niet uit dat hij een nieuwe poging doet om ergens burgemeester te worden. "Ik ga in elk geval om me heen kijken." In ieder geval is hij niet ziek meer, maar voor honderd procent genezen verklaard, zo zegt hij.Sinds 1 juli is Ton Baas aangesteld als waarnemend burgemeester in Aa en Hunze. De oud-gedeputeerde van Friesland nam eerder al waar in de gemeente Midden-Drenthe. Hoelang hij nu in Aa en Hunze blijft is nog onduidelijk.