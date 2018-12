Rood Wit TV: Dick Lukkien en 'de beul' van FC Groningen

VOETBAL - In de voorlaatste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV in dit kalenderjaar geeft Dick Lukkien zijn elftal een rapportcijfer, al kan deze nog flnk veranderen als er zondag wordt gewonnen van Willem II.

de nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Het blik bruine bonen voor 'the man of the match' tegen FC Groningen was voor Nicklas Pedersen. De Deense spits maakte zijn eerste goals voor FC Emmen, uitgerekend tegen de club waar hij door de achterdeur vertrok in 2012. "Nee, het voelde niet als 'payback time'. Maar het was natuurlijk wel geweldig. Voor mezelf, voor het team en de club. Eindeljik kon ik iets terugdoen voor het vertrouwen dat ze bij FC Emmen in me hebben", aldus Pedersen.Ook zijn er weer twee vrijkaarten te verdienen voor een thuisduel van de Drentse club. Keeper Kjell Scherpen stelt de vraag..