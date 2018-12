Deel dit artikel:













Parkeren Hoogeveen paar duppies duurder, maar op zondag toch gratis Je gaat voortaan meer betalen in Hoogeveen (foto: ANP XTRA / Koen Suyk)

"We zijn blij dat het college goed heeft geluisterd", zo verklaren met name de christelijke partijen in Hoogeveen hun instemming met een kleine verhoging van de parkeerkosten. Hun belangrijkste bezwaar tegen het aanvankelijke voorstel om betaald parkeren op zondag in te voeren, stuitte vorige maand op verzet van onder andere collegepartij CDA.





20 cent per uur meer

Een uur parkeren kost straks 1.70 euro, 20 cent meer dan nu het geval is. Bovendien moet je voortaan tot 19.00 uur betalen, in plaats 18.00 uur. Eigenlijk wilde het college dat betaald parkeren tot 20.00 uur zou gelden. Hoogeveen blijft in Drenthe relatief goedkoop.



Volgend jaar wordt het hele parkeerbeleid onder de loep genomen. Reden voor de PvdA en GroenLinks om besluiten over hogere tarieven nu uit te stellen. D66 vindt dat niet nodig, maar wil wel dat de uitkomsten van een te houden parkeeronderzoek zo snel mogelijk worden gedeeld met de raad.



De VVD voelt niets voor verhoging van de parkeertarieven, juist in het jaar dat de Hoofdstraat op de schop gaat.



