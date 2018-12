Deel dit artikel:













Vuurwerk, gejoel en rook: politiehonden klaar voor oudjaarsnacht Een hondengeleider in actie tijdens de oefening (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De honden kregen ook te maken met een mensenmenigte (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Vijfentwintig politiehonden werden gisteravond in Wijster klaar gestoomd voor de komende jaarwisseling. De viervoeters en hun begeleiders stonden oog in oog met een joelende menigte en kregen vuurwerk om de oren gegooid.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"We zijn bezig met een vuurwerkoefening", zegt Rein de Jong, de teamchef van de hondengeleiders in Noord-Nederland. "Door de politiehonden nu te laten wennen aan een flinke partij vuurwerk, hopen we dat ze ons oudjaarsnacht niet in de steek laten."



Rook en vuur

De honden en hun geleiders leggen een parcours af over het terrein van het Brandeer Oefencentrum in Wijster. De teams beginnen in een passagierstrein die vol staat met discorook. "We doen dit een keer per jaar en dat is altijd rond de langste nacht", vertelt De Jong



Ongeveer de helft van de hondengeleiders die vanavond aan het trainen waren, heeft dienst tijdens de jaarwisseling. "Ik kan vooraf natuurlijk niet zeggen hoe vaak een hond wordt ingezet en ik weet ook niet of er werk is voor twaalf honden", legt de teamchef uit. De inzet is afhankelijk van mogelijke incidenten die zich tijdens Oud en Nieuw voordoen.



Agressieve situaties

Honden worden door de politie ingeschakeld om te helpen als er sprake is van een agressieve situatie op straat. "Door twaalf honden verspreid over de drie noordelijke provincies in dienst te hebben, kunnen we garanderen dat we adequaat back-up kunnen bieden."



De politiehonden staan vanavond allemaal hun mannetje en het lijkt alsof het vuurwerk het totaal koud laat. "De gemiddelde huishond die gaat met zijn staart tussen de poten weg", zegt De Jong. "Het is de bedoeling dat we de hond en de begeleider blijven verrassen met nieuwe dingen, zodat ze niet schrikken als het op straat gebeurt."