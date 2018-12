Nicklas Pedersen 'happy' bij FC Emmen

VOETBAL - Van 'payback time' was afgelopen zondag geen sprake, al vond hij het fijn dat hij de supporters die floten, toen hij het veld betrad, de mond kon snoeren. Maar dat was het dan ook wel. Nicklas Pedersen was vooral blij voor FC Emmen, voor zijn teamgenoten, voor Dick Lukkien en natuurlijk ook voor zichzelf.

Dit is zonder twijfel de meest verschrikkelijke prijs die ik ooit heb gewonnen. Maar oké, een prijs is een prijs. Nicklas Pedersen, de man of the match tegen FC Groningen kreeg als prijs een blik bruine bonen

Ik voel me enorm gewaardeerd hier. Ook door de spelers. Ze nemen iets van me aan, ook terwijl ik geblesseerd aan de kant stond. Nicklas Pedersen, spits van FC Emmen

'Streber' Dick Lukkien gaat voor een 8.5 op het tussenrapport

de nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

"Ik heb in de eerste wedstrijden van het seizoen ook best goed gespeeld, maar men beoordeelt een spits toch altijd op doelpunten. Daarom is het fijn dat ik nu van de nul af ben, al maak ik me nooit druk om wat mensen van me zeggen of schrijven", aldus Pedersen.De inmiddels 31-jarige spits werd afgelopen zondag niet alleen matchwinner tegen zijn oude club, hij werd op deze site ook nog eens gekozen tot 'man of the match'. Daarmee verdiende de 13-voudige international van Denemarken een blik bruine bonen. "Dankjewel, maar dit is zonder twijfel de meest verschrikkelijke prijs die ik heb gewonnen. Maar oké, een prijs is een prijs. Ik zal het straks afleveren bij de kok in Hotel ten Cate, waar ik woon. Misschien kunnen ze er iets lekkers van maken."Pedersen doet zijn verhaal kort na een individuele training met de fysiotherapeuten. "Ik revalideer nog van een enkelblessure, waar we eigenlijk de vinger maar niet achter konden krijgen. Er werd ook even gedacht dat het te maken zou hebben met het kunstgras, vanwege de harde ondergrond. Maar het gaat deze week goed, dus waarschijnlijk is dat het ook niet." De Deen werd er de laatste maanden wel eens moedeloos van. Elke keer dat hij op het punt stond zijn rentree te maken, speelde de blessure weer op. Desondanks is hij nog geen enkele keer met tegenzin naar de club gereden. "Ik ben happy hier. Ik voel me gewaardeerd en voel het vertrouwen van de trainer. Bovendien merk ik dat de jonge spelers iets van me aannemen, zelfs op momenten dat ik geblesseerd aan de kant stond. Dat vind ik mooi."Na zijn teleurstellende periode in Groningen vertrok Pedersen in 2012 naar KV Mechelen, waar hij al snel uitgroeide tot publiekslieveling en dankzij zijn 15 treffers een transfer verdiende naar AA Gent. Bij die club scheurde hij zijn kruisband, maar na zijn rentree tegen Standard Luik, waarin hij twee keer scoorde (waaronder het doelpunt van het jaar in België) beleefde Gent het hoogtepunt in haar bestaan. De club werd voor het eerst landskampioen. Het was oook het laatste hoogtepunt voor Pedersen. Gent werd, zoals Pedersen het verwoordt, een beetje moe van zijn knie en verhuurde hem aan Oostende. "Dat was een fiasco. De trainer zag het niet in me zitten, dus kreeg ik geen enkele kans." Vorig seizoen keerde hij terug bij KV Mechelen, al werd die rentree geen succes. "Heel jammer, want Mechelen is echt een fantastische club. Ik heb het daar enorm naar mijn zin gehad, maar helaas degradeerden we uit de Eerste Klasse en moest ik op zoek naar een nieuwe club ondanks een doorlopend contract."FC Emmen toonde interesse, maar het was vooral Dick Lukkien die Pedersen overtuigde om terug te keren naar Nederland. "Ik had iemand nodig die het volledige vertrouwen in me zou hebben en dat had en heeft Dick. Hij beoordeelt me op mijn sterke punten. Je kan naar het doelpunten kijken, maar je kan ook naar het totaalplaatje kijken. Ik ben een speler die het team en ook een medespeler beter kan laten spelen. In dit systeem, met twee spitsen en met middenvelders die aanvallend ingesteld zijn, voel ik me prettig."Pedersen is ervan overtuigd dat Emmen ook volgend seizoen in de eredivisie speelt. "Dat weet ik 100 procent zeker. Er zijn clubs... nee, ik noem geen namen,.. die echt minder zijn. En of ik dan bljif na dit seizoen? Als het aan mij ligt wel, maar de optie ligt bij de club. Het is natuurlijk van veel dingen afhankelijk en vooral van mijn fitheid. Ik hoop dat ik nu de stijgende lijn heb ingezet en dat ik van waarde kan blijven zijn de rest van het seizoen."