Ondernemers in Meppel gaan verplicht meebetalen aan verbetering binnenstad De entree van de binnenstad van Meppel aan de Gasgracht (foto: archief RTV Drenthe)

De binnenstad van Meppel krijgt een zogenoemde Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dat betekent dat alle ondernemers in de binnenstad een verplichte belasting gaan betalen. Het geld dat daarmee binnenkomt, wordt gebruikt om de binnenstad te verbeteren.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De BIZ is een initiatief van de Meppeler Handelsvereniging (MHV). De MHV heeft besloten de vele straatverenigingen op te heffen en over te gaan op een Bedrijven Investeringszone. Via de BIZ kan de handelsvereniging niet alleen ondernemers bereiken die nu al vrijwillig bijdragen, maar ook de ‘freeriders’.



Iedereen moet meebetalen, dus ook de landelijke winkelketens die dat nu vaak niet doen, maar wel profiteren van de activiteiten in de binnenstad. Daarom heeft de MHV de gemeente voorgesteld een BIZ in te voeren. De huidige contributie aan de ‘losse’ ondernemersverenigingen komt daarmee te vervallen.



Wat wil de handelsvereniging met de BIZ?

Doelen van de BIZ: meer samenwerken, investeren in de kwaliteit van de binnenstad, meer service en gemak voor de consument, meer winkelaanbod en verminderen van leegstand en marketing en promotie van de binnenstad.



Los van evenementen die nu al georganiseerd worden, is er volgens de handelsvereniging werk aan de winkel in de binnenstad. Sinds 2010 is de leegstand in de binnenstad verdubbeld. De gemeente wil ook graag meer winkels uit de aanloopstraten van de grote winkelstraten motiveren om in het kernwinkelgebied te gaan zitten. Overigens gaan volgens wethouder Roelof Pieter Koning de winkeliers in de aanloopwinkelstraten wel meeprofiteren van bijna alle activiteiten van de BIZ.



Zware tijden

Middelgrote en kleine steden als Meppel hebben het zwaar door internetverkoop en de concurrentie van andere steden. Elke 55 cent die wordt uitgegeven in de winkelstraten in Meppel komt van buiten de stad. Daardoor heeft Meppel een regiofunctie en die wil zowel de gemeente als de handelsvereniging behouden en uitbreiden.



“De consument wil beleving, kwaliteit en een goede bereikbaarheid. De Meppeler binnenstad zal zich moeten onderscheiden van andere steden en moet blijven investeren om aantrekkelijk te blijven. Nu en in de toekomst”, schrijft de handelsvereniging in het BIZ-plan.



Wat gaat de Meppeler BIZ kosten?

Iedere ondernemer gaat per jaar 0,27 procent van de WOZ-waarde per gebouw betalen, met een ondergrens van € 250,- en een bovengrens van € 1.500,-.



De BIZ is voor een periode van 5 jaar. Dan volgt een evaluatie. Dat is ook een wens van een aantal politieke partijen in de raad. Onderdeel van de BIZ is dat de gemeente, binnenstadondernemers en vastgoedeigenaren een gezamenlijke agenda opstellen en hieraan ook samen gaan betalen. Daarvoor moet een Bureau Binnenstad worden opgericht.



Veel gedoe over 'bruistax'

Een BIZ ziet er niet in iedere gemeente hetzelfde uit en is ook niet onomstreden. In Hoogeveen wilde de gemeente het invoeren, maar de ondernemers waren tegen. Zeventig procent van de ondernemers in Coevorden was voor en daar kwam dit jaar een BIZ. In Beilen werd de BIZ afgeschaft, maar wilden veel ondernemers een herintroductie. In Zuidlaren stapte het bestuur van de ondernemersvereniging op na een conflict over hoe de BIZ-belasting betaald moest gaan worden.