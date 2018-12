Assen stemt in met beroep tegen gaswinning

De gemeenteraad van Assen staat unaniem achter het beroep dat het college van B en W wil aantekenen tegen gaswinningsplan Westerveld in Noord-Drenthe.

Het gaat om een winningsplan voor elf kleinere gasvelden in de gemeente Assen en omliggende gemeentes Aa en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo, Midden-Drenthe, Leek en Ooststellingwerf. Omwonenden zijn bang voor schade aan hun huizen.Het college had verschillende bezwaren ingebracht op het plan van minister Wiebes van Economische Zaken. Maar dat leidde niet tot belangrijke aanpassingen, zegt het college.“Zo zijn er in het besluit nog geen duidelijke voorschriften opgenomen voor een goede schaderegeling, zoals die er wel is in Groningen en voor een goed onderbouwd risicobeheersysteem. Verder is er naar onze mening bij de Seismische Risico Analyse uitgegaan van onjuiste gegevens. Wij hebben daarom besloten om in beroep te gaan tegen het besluit.”De gemeente Assen gaat niet alleen in beroep. Ook de gemeentes Aa en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe zijn dit van plan.De provincie heeft aangegeven niet in beroep te gaan. Er is volgens gedeputeerde Stelpstra redelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren van de provincie door Wiebes. Een goede schaderegeling staat daarbij voorop. “Als ik het besluit zo lees, staat de minister in de goede stand”, zei Stelpstra eerder.